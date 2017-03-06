Оверем перенёс сильное пищевое отравление перед боем с Марком Хантом

Президент UFCрассказал о том, чтоперенёс серьёзное пищевое отравление перед боем с Марком Хантом, состоявшимся 4 марта на турнире UFC 209. В этом поединке голландец одержал досрочную победу.«Знаете ли вы, что он был болен? Он находился в больнице на протяжении 24 часов. Это было пищевое отравление. Он пробыл 24 часа в больнице, где переносил рвоту и другие «прелести» пищевого отравления.Он не хотел отменять бой. Он всё-таки вышел в восьмиугольник и нокаутировал Марка Ханта. И к его чести, он ни слова ни сказал о своём недомогании в интервью. Я хочу поблагодарить его и сказать, как я его уважаю», — приводит слова Уайта MMAFighting.