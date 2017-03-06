Джозеф Паркер готов провести бой с Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весезаявил о своей готовности встретиться на ринге с британцем, после того как проведёт защиту титула в бою с его соотечественником Хьюи Фьюри. Встреча Паркера с Фьюри запланирована на 6 мая в Новой Зеландии.«Если всё пройдёт хорошо 6 мая, то я без проблем проведу следующий бой с тобой на арене O2», — написал Паркер в «твиттере», обращаясь в Беллью.4 марта Беллью, владеющий титулом WBA в первом тяжёлом весе, одержал досрочную победу над Дэвидом Хэем в бою, который проходил в категории супертяжёлого веса. После этого поединка в команде британца заявили о желании организовать бой с одним из чемпионов супертяжёлого дивизиона.