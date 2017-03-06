Биспинг: если Вудли и Томпсон лучшие в полусреднем весе, то я разнесу Сен-Пьера

Чемпион UFC в среднем весене впечатлился поединком чемпиона полусредней категории. По мнению англичанина, если эти двое являются лучшими в своей категории, то бывшего чемпиона полусреднего веса Жоржа Сен-Пьера он победит без труда.«Будем честны, это был тактический, но не самый удовлетворительный бой. Если это лучшие полусредневесы в мире, то я разнесу Сен-Пьера. Это факт. Если они — лучшие бойцы мира в полусреднем весе, то у Сен-Пьера скоро состоятся похороны», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.