Соннен: шанс Нурмагомедова на бой с Макгрегором ушёл к Нэйту Диасу

Бывший боец UFCсчитает, что, снявшись с боя против, россиянинпотерял шансы на титул UFC и бой с«Это приведёт к долгосрочным последствиям для Нурмагомедова. Тут такая политика: Дэна Уайт вернулся из России и объявил о новом ТВ-контракте. Через 48 часов он заявил, что победитель боя Нурмагомедова с Фергюсоном встретится с Макгрегором. Не надо быть детективом Коломбо, чтобы понять: фаворит боя Нурмагомедов должен был сразиться с Макгрегором на первом турнире по сделке с русским ТВ. А теперь этот шанс ушёл! Думаю, к Нэйту Диасу», — цитирует Соннена ESPN.