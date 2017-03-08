Хэй рассчитывает вернуться через 6-9 месяцев

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) не намерен завершать карьеру. По словам британца, несмотря на перенесённую операцию на ахилловом сухожилии, он вернётся в ринг менее чем через год.
«Если Беллью (29-2-1, 19 КО) уйдёт из бокса, чего, я надеюсь, не произойдёт, мне придётся принять это. Потом я буду искать возможность бросить вызов в супертяжёлом весе, чтобы побороться за титул. Возможно, он сейчас рассуждает о том, что лучше всего уйти на пике.
Что касается операции, то врачи говорят, что всё прошло нормально. Многие спортсмены с именами проходили через это и возвращались через 6-9 месяцев. Не знаю, почему со мной должно быть не так. В тот момент, когда я получил эту травму, мне показалось, что моя нога попала в капкан. Я понял, что не могу её контролировать», — рассказал Хэй SkySports.