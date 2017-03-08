Поветкин может опротестовать решение WBC о своём отстранении и штрафе

Российский супертяжеловесимеет право оспорить решение WBC об отстранении его на неопределённый срок и взыскании штрафа в размере $ 250 000 из-за допингового скандала, однако сперва должен уведомить о своих намерениях боксёрскую организацию. Об этом рассказал председатель правовой комиссии WBC Альберто Леон.«Любая жалоба, претензия, апелляция или протест против решения WBC или любые разногласия, спор относительно действий WBC или любого соревнования WBC, решения или распоряжения должны быть сначала представлены WBC в письменной форме, в котором истец должен чётко указать, что он подает иск или апелляцию в соответствии с процедурами», — цитирует Леона ТАСС.