Сен-Пьер: Биспинг — не Макгрегор, чем чаще он говорит, тем больше позорится

Экс-чемпион UFC в полусреднем весезаявил, что его не беспокоят словесные выпады«Я не считаю Биспинга хорошим треш-токером. Он ужасен в этом. Он делает лучше для меня: чем больше он говорит, тем больше себя позорит. Мне всё равно.С парнями вроде Конора Макгрегора или Чейла Соннена я бы не стал ввязываться в войну слов, потому что они в ней очень хороши. Но Биспинг считает, что он хорош, а на деле он ужасен. Его слова не имеют смысла. Чем чаще он открывает рот, тем больше позорится», — цитирует Сен-Пьера MMA Junkie.