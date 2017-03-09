Рябинский: я решил отдохнуть от бокса до лета

Глава промоутерской компании «Мир бокса»рассказал, что решил взять небольшой перерыв, чтобы отдохнуть от бокса.«Здесь очень простая история: я для себя немного взял отдых от бокса — до лета и всех об этом предупредил. Сейчас хочу помощнее позаниматься основным бизнесом. А летом у нас будет мероприятие», — приводит слова Рябинского «Газета.Ru».Также российский бизнесмен прокомментировал решение IBF исключитьиз-за допингового скандала из своих рейтингов на один год. Ранее о бессрочной дисквалификации российского боксёра объявил WBC.«Это отдельная организация, они для себя решают как хотят. Что касается WBC, там тоже не бессрочное отстранение. Это звучит «бессрочно», но через год они подразумевают возможность апелляции. Это связано с тем, что суду нас идёт и он будет идти ещё год — вот и всё», — сказал Рябинский.