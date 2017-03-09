Хэй: поддерживаю решение тренера выбросить на ринг полотенце

Бывший чемпион мира в двух весахсчитает, что его тренерправильно поступил, прервав его бой с. Макгиган выбросил на ринг полотенце, когда Хэй поднялся после нокдауна, и ему засчитали поражение техническим нокаутом.«Шейн дал мне достаточно времени, чтобы изменить ход боя, — пять раундов. Я должен был сделать что-то. Пару раз мне удавались мощные удары, которые его потрясли, но я не мог сократить дистанцию, чтобы его прикончить. Если Шейн выбросил полотенце, значит, что-то увидел. Может, он хотел спасти меня для другого боя. Я доверяю его мнению и поддерживаю его решение. Я бы хотел, чтобы он не выбрасывал полотенце, но уважаю его решение», — приводит слова Хэя Sky Sports.