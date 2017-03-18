Ковалёв: Уорд, ты мужик или девчонка?

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв призвал отобравшего его титулы Андре Уорда к реваншу.
«Я уже чувствую себя хорошо, потому что любовь людей дороже титулов. Все вокруг говорят, что Андре Уорд проиграл. Если он мужчина, он выйдет на ринг и всё докажет. Я всё ещё жду, пока он подпишет контракт на реванш.
Я знаю, что выиграл, и это не только моё мнение. Моя цель — вернуть мои титулы. Я рад этому поражению, оно показало, сколько вокруг грязи.
Андре Уорд, если ты настоящий чемпион — ты дашь мне реванш. Ты мужик или девчонка? Давай устроим бой, напуганный говнюк», — цитирует Ковалёва IFL TV.