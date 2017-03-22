Чавес-младший: взбесил Альвареса, сказав, что он бегает от Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весесчитает, что смог вывестииз себя словами о его трусости.«Канело в бешенстве от того, что я сказал, что он бегает от Головкина. Я знаю это, и все остальные тоже. Некоторым не нравится, когда ты говоришь правду.Думаю, у нас с Канело получится хороший бой, который долго будут помнить. Ему нужно сбрасывать меньше веса, а мне придётся немного пожертвовать, но это нормально. У нас равный бой, и победит лучший», — цитирует Чавеса Boxing News 24.