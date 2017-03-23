Уорд возглавил рейтинг P4P, Ковалёв — второй

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксёров вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии журнала The Ring. Прежний лидер рейтинга Роман Гонсалес опустился на четвёртую строчку после поражения от Висаксила Вангека.
Россиянин Сергей Ковалёв занимает вторую строчку. Третьим идёт Геннадий Головкин.
Рейтинг P4P по версии The Ring:
1. Андре Уорд
2. Сергей Ковалёв
3. Геннадий Головкин
4. Роман Гонсалес
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Синсуке Яманака
10. Наоя Инуэ