Хэй: я вновь буду чемпионом, поверьте мне

Британский боксёробещает своим болельщикам вернуть себе титул чемпиона мира. Недавно Хэй перенёс операцию на ахилловом сухожилии, которое травмировал в ходе поединка с Тони Беллью, состоявшемся 4 марта в Лондоне. В этом поединке Дэвид потерпел досрочное поражение в 11-м раунде, последние пять раундов он едва мог ходить из-за боли.«После моей операции я тренировался практически каждый день, и всё хорошо. Всё идёт по плану, и на данный момент я уверен, что смогу драться с такой ногой. Я вновь стану чемпионом мира, поверьте мне. Вскоре я вернусь к своим лучшим кондициям. За мной присматривают лучшие специалисты в мире, как только будет физически возможно, я вернусь на ринг», — цитирует Хэя Daily Star.