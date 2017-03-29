Абель Санчес: Спенс не готов к бою с Бруком

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, полагает, что в бою между Эрролом Спенсом (21-0, 18 КО) и Келлом Бруком (36-1, 25 КО) фаворитом будет последний.«У Спенса огромная перспектива. Я думаю, что ему нужно ещё 4-5 хороших боёв, чтобы выйти на топ-уровень и стать лучшим в полусреднем весе. Что касается его боя с Бруком, я думаю, ему слишком рано боксировать с таким соперником.У Брука есть опыт и большие знания, он знает, как боксировать 12 раундов. Мне кажется, Спенсу предстоит узнать, что для победы над таким ветераном, как Брук, нужно нечто большее, чем просто хорошие навыки, умения и великолепная техника», — приводит слова Санчеса BoxingScene.