Промоутер Головкина: у Чавеса хорошие шансы в бою с Альваресом

, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF, считает, чтоможет победитьв бою 6 мая.«У Чавеса хорошие шансы. Он всегда был талантлив, но не всегда тренировался лучшим образом. Но, учитывая его мексиканскую гордость, единственный бой, который его мотивирует — бой с Канело. Канело — фаворит, и, думаю, он победит. Но мы уважаем Чавеса. И Головкин, и Абель Санчес его уважают», — приводит слова Лёффлера Boxing Scene.