Источник: Уорд и Ковалёв проведут реванш 17 июня в Лас-Вегасе

Повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО) и экс-чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалёвым (30-1-1, 26 КО) состоится 17 июня.
Место проведения поединка — Лас-Вегас, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Worldboxingnews.
Официальное заявление по этому поводу должно последовать в ближайшие несколько часов. Первый бой между Уордом и Ковалёвым состоялся 19 ноября и также прошёл в Лас-Вегасе. Тогда крайне противоречивую победу единогласным решением судей одержал Андре Уорд.