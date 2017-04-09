Поединок Пакьяо — Хорн официально подтверждён

Поединок между чемпионом мира по версии WBO во втором полусреднем весе филиппинцеми австралийцемофициально подтверждён. Промоутеры поединка объявили о том, что встреча этих боксёров состоится 2 июля в Брисбене (Астралия).«После нескольких месяцев спекуляций я рада объявить о том, что мы наконец договорились обо всём, чтобы тот бой состоялся. Ожидается, что 55 000 любителей бокса со всей Австралии и со всего мира заполнят арену Suncorp Stadium, чтобы видеть поединок местного боксёра с одним из самых именитых бойцов мира», — рассказала премьер-министр австралийского штата Квинсленд Анастасия Палащук, слова которой приводит BoxingScene.