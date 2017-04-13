Шафиков сразится за титул IBF с Истером 30 июня в США

Российский боксёрпроведёт поединок с чемпионом мира в лёгком весе по версии IBF30 июня в Толедо (США). Об этом рассказал директор промоутерской компании Ural Box Promotion, ведшей дела россиянина, Алексей Васильев.11 февраля Истер провёл успешную свободную защиту титула IBF в бою с Луисом Крусом, после которой его обязали сразиться с Шафиковым, владеющим статусом официального претендента.«Денис подписал контракт, бой пройдёт 30 июня в США. Сейчас он уже готовится в лагере у Абеля Санчеса», — приводит слова Васильева ТАСС.