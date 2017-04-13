У Сергея Кузьмина сменился соперник за день до боя

У российского боксёра(9-0-0, 6 КО) сменился соперник на поединок, запланированный на 14 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Планировалось, что против россиянина на ринг выйдет 26-летний американец Джой Давейко (17-4-3, 10 КО), однако тот был вынужден сняться с боя из-за травмы. Новым оппонентом Кузьмина назначен другой американский боксёр 29-летний(5-1-1, 2 КО), сообщается на сайте промоутерской компании «Мир Бокса».Поединок Кузьмин — Хикман будет проходить в андеркарде боя между Дмитрием Биволом и Сэмюэлем Кларксоном.