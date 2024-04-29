Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев рассказал, когда он собирается вернуться после разрыва крестообразной связки колена

Физиев рассказал, когда он собирается вернуться после разрыва крестообразной связки колена
Комментарии

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев рассказал о том, когда он планирует вернуться в октагон.

Напомним, Физиев в поединке с поляком Матеушем Гамротом получил разрыв крестообразной связки колена во втором раунде и не смог продолжить бой. Это произошло в сентябре на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США).

«Я хочу вернуться до конца текущего года. Что касается соперника, я не думаю об имени, о месте в рейтинге. Если мне дадут дебютанта, неважно. Я верю в свои силы и готов драться с любым парнем из топ-15. Я готов к любому бою», — написал Физиев в социальных сетях.

Атаман с русскими корнями. Как Физиев стал звездой UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android