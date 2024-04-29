Физиев рассказал, когда он собирается вернуться после разрыва крестообразной связки колена

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев рассказал о том, когда он планирует вернуться в октагон.

Напомним, Физиев в поединке с поляком Матеушем Гамротом получил разрыв крестообразной связки колена во втором раунде и не смог продолжить бой. Это произошло в сентябре на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США).

«Я хочу вернуться до конца текущего года. Что касается соперника, я не думаю об имени, о месте в рейтинге. Если мне дадут дебютанта, неважно. Я верю в свои силы и готов драться с любым парнем из топ-15. Я готов к любому бою», — написал Физиев в социальных сетях.

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