Волков: если одолею Нельсона, многие узнают обо мне

Бывший чемпион в M-1 Challenge и в Bellator в тяжёлом весе, а ныне боец UFC Александр Волков рассказал о своих ожиданиях от поединка с Роем Нельсоном, который состоится в предстоящие выходные.
«Мой первый бой в UFC был сложным для меня, потому что я думал об этом всю свою карьеру. Прошлый год был отличным, и я надеюсь, что этот будет таким же. Я чувствую, что он будет замечательным.
Что касается моего боя с Роем Нельсоном, то он очень сложный соперник. Я следил за всей его карьерой, он мне нравится. Это будет классный бой для меня. Соперник очень жёсткий и идёт до конца, мало кто смог его нокаутировать. Так что поединок будет очень тяжёлым.
Нельсон известен не только в США, но и во всём мире, так что если я побью его, то многие узнают обо мне», — приводит слова Волкова Mmajunkie.