Чарльз Мартин вернётся в ринг 25 апреля

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Чарльз Мартин (23-1-1, 21 КО) вернётся в ринг 25 апреля, об этом сообщает BoxingScene.

Событие состоится в рамках турнира в Миссисипи, а противостоять ему будет джорнимен Байрон Полли (30-20-1, 13 КО). Отметим, что этот поединок станет первым для Мартина с апреля минувшего года. В предыдущем бою, который был для него первой защитой титула, американец потерял свою регалию, уступив нокаутом во втором раунде британцу Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

Долгое отсутствие Мартина в ринге объясняется огнестрельным ранением в предплечье, которое он получил в августе.