Нурмагомедов проведёт товарищескую шахматную партию с гроссмейстером Карякиным

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что договорился сыграть товарищескую партию в шахматы с известным бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

«Также из спортсменов я заочно знаком с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Мы договорились сыграть товарищескую партию», — приводит слова Карякина «Газета.ru».

Нурмагомедов выступает на турнирах американской компании UFC. В начале марта россиянин должен был сразиться за титул временного чемпиона UFC с Тони Фергссоном, однако их встречу пришлось отменить из-за возникших у Нурмагомедова проблем со здоровьем в результате сгонки веса.