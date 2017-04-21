Портер перевесил Берто

Сегодня в Нью-Йорке состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком двух экс-чемпионов мира — Шона Портера и Андре Берто.

На процедуре Портер оказался тяжелее оппонента, с трудом уложившись в лимит полусредней весовой категории (до 66,678 кг), показав его крайний предел — 66,678. Берто потянул на 66,451 кг, об этом сообщает BoxingScene.

Поединок между Шоном Портером и Андре Берто состоится в ночь с субботы на воскресенье. Главным событием этого боксёрского шоу станет встреча между Джермеллом Чарло и Чарльзом Хэтли, на кону которой будет стоять чемпионский пояс по версии WBC в первом среднем весе (до 69,850 кг).