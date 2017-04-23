Чарло отстоял чемпионский пояс, Портер нокаутировал Берто

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке состоялся вечер бокса с участием чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Джермеллом Чарло (29-0, 14 КО).

В противостоянии с Чарльзом Хэтли (26-2-1, 18 КО) американец проводил первую защиту титула, которая завершилась для него эффектной победой нокаутом. В шестом раунде правый прямой от Чарло отправил Хэтли на настил ринга.

Главным событием вечера стал поединок двух экс-чемпионов — Шона Портера (27-2-1, 17 КО) и Андре Берто (31-5, 24 КО). Портер отработал в бою в привычном для себя стиле, постоянно прессингуя соперника. Выиграв практически в каждом раунде, в девятой трёхминутке он обрушил на Берто шквал атак, что заставило рефери остановить поединок.