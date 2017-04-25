Уайлдер: Паркер, давай устроим бой двух чемпионов

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер предложил чемпиону WBO Джозефу Паркеру сразиться с ним вместо Хьюи Фьюри. Британец снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

«Я слышал, что Хьюи Фьюри отказался от боя за две недели до него. У них семейная история таких поступков.

Джозеф Паркер, если ты серьёзно настроен драться с кем-то, настроен объединить все титулы в дивизионе, то есть другой доступный кандидат для боя — я.

Это бой чемпиона с чемпионом. Давай устроим объединительный бой в конце года, а затем победитель сразится с победителем боя Кличко — Джошуа", — цитирует Уайлдера Newshub.