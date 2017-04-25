Лара: продолжаю считать Чавеса фаворитом в бою с Альваресом

Чемпион мира в первом среднем весе по версиям IBO и WBA Эрисланди Лара считает, что Хулио Сезар Чавес-младший способен победить Сауля Альвареса, несмотря на то что многие считают его андердогом в предстоящей схватке.

«Я продолжаю отдавать предпочтение Чавесу-младшему. Я считаю его более сильным и высоким боксёром, и более тяжёлым. Если он сосредоточится на поединке и отбросит в сторону всё лишнее, то сможет победить Альвареса», — цитирует Лару BoxingScene.

Поединок Альварес — Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.