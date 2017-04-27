Кличко: в субботу я буду драться с моим самым опасным противником

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) в очередной раз поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), назвав британца самым опасным своим противником.

«В субботу вечером я буду драться с моим самым опасным соперником. Вы видели его мышцы? Видели, на что способен этот парень? Он нокаутировал всех своих предыдущих оппонентов. Мы изучили друг друга, чтобы понимать, чего нам ожидать.

Я видел некоторые моменты, которые собираюсь использовать. Но вы можете это использовать, а может, это у вас и не получится, поскольку в бою всё будет по-другому, ведь это настоящий тяжёлый бой", — приводит слова украинца сайт официального фан-клуба братьев Кличко.