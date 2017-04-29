Фьюри: если я могу победить своих демонов, значит, все могут

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет стать примером преодоления трудностей. Боксёр утверждает, что справился с алкогольной и наркотической зависимостями.

«Я вернулся к тренировкам, чтобы поставить рекорд. Хочу, чтобы семья и фанаты снова мной гордились. Мне жаль, что я всех подвёл, подобное не повторится. Если я могу измениться и победить своих демонов, то все могут. Я живое доказательство того, что каждый может справится с худшим в своей жизни. Я готов помочь другим так же, как они помогли мне», — написал Фьюри в «Инстаграме».