Опрос: что делать Владимиру Кличко?

В Лондоне (Великобритания) завершился поединок между действующим чемпионом мира по версии IBF 27-летним британцем Энтони Джошуа (19-0-0, 19 KO) и 41-летним украинцем Владимиром Кличко (64-4-0, 53 KO). Победу техническим нокаутом в 11-м раунде одержал британец, который продлилс вою беспроигрышную серию до 19 поединков. Для Кличко данное поражение стало пятым в карьере.

Предлагаем вам принять участие в опросе: «Что делать Владимиру Кличко»? Вы можете рекомендовать бойцу готовиться к реваншу с Джошуа, либо завершить спортивную карьеру.

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