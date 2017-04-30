Кличко: не чувствую себя проигравшим

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко считает, что многое приобрёл в поединке с Энтони Джошуа, несмотря на поражение техническим нокаутом.

«Я не стану ничего рассматривать, не буду делать никаких объявлений. Мне потребуется время, а потом я дам вам знать. Я могу использовать контрактную опцию реванша, но сейчас ничего объявлять не буду.

Я не чувствую себя проигравшим. Пусть я и не завоевал пояс, чувствую, что много приобрёл, хотя и проиграл", — приводит слова Кличко Boxing Scene.