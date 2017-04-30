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«Тенерифе» обыграл «Банвит» и выиграл Лигу чемпионов ФИБА

30 апреля 2017, воскресенье. 22:57. Бокс

Испанский «Тенерифе» обыграл турецкий «Банвит» со счётом 63:59 в финале Лиги чемпионов ФИБА. На протяжении большей части встречи «Тенерифе» имел небольшое преимущество в счёте. В заключительном отрезке «Банвиту» удалось подобраться на расстояние в одно очко, но сравнять счёт или выйти вперёд так и не получилось.

Результативнее всех в этом матче сыграл форвард «Тенерифе» Мариуш Григонис, который набрал 18 очков. Защитник Джордан Теодор принёс 17 очков «Банвиту».

В матче за третье место французский «Монако» переиграл «Умана Рейер» со счётом 91:77.

Лига чемпионов ФИБА. Финал
30 апреля 2017, воскресенье. 21:15 МСК
Банвит
Балыкесир, Турция
59 : 63 (12:16, 19:18, 15:17, 13:12)
Иберостар Тенерифе
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Испания
Банвит: Видмар, Мутлу, Чаппел, Коркмаз, Теодор, Акьел, Ореликас, Мурич, Кулиг, Гечим, Гёкалп, Сонмез
Иберостар Тенерифе: Богрис, Абромайтис, Уайт, Доорненкамп, Сан Мигель, Васкес, Григонис, Ньянг, Бассас, Хэнли, Кирксай, Рикотти
Лига чемпионов ФИБА. Матч за 3-е место
30 апреля 2017, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако, Монако
91 : 77 (26:21, 21:12, 26:22, 18:22)
Умана Рейер
Венеция, Италия
Монако: Дэвис - 17, Уаттара - 13, Си - 12, Бост - 12, Райт - 11, Шулер - 8, Фофана - 6, Гладыр - 5, Абуду - 4, Риго - 3
Умана Рейер: Хэгинс - 13, Хэйнс - 13, Филлой - 12, Макги - 9, Виджиано - 8, Тонут - 7, Эджим - 6, Ресс - 5, Брамос - 2, Ортнер - 2, Таддео, Перич
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Банвит
Новости. Бокс
30 апреля 2017, воскресенье
22:57 «Тенерифе» обыграл «Банвит» и выиграл Лигу чемпионов ФИБА
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29 апреля 2017, суббота
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