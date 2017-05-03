IBF обяжет Джошуа провести бой с Пулевым

Председатель IBF Линдси Такер подтвердил, что организация назначит своему чемпиону в супертяжёлом весе Энтони Джошуа бой с обязательным претендентом на титул Кубратом Пулевым. До конца недели IBF отправит обоим боксёрам письмо с требованием начать переговоры, сообщает Boxing Scene.

Отметим, что по контракту Джошуа должен дать реванш Владимиру Кличко, если тот его потребует. Британец нокаутировал Кличко 29 апреля. Ранее в такой же ситуации оказался Тайсон Фьюри — после победы над Кличко он не смог провести защиту титула IBF из-за контрактных обязательств перед украинцем.