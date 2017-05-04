Выборы нового руководства АИБА 2018 года могут пройти в России

Выборы руководства Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), намеченные на 2018 год, могут пройти в России. С таким предложением руководство Федерации бокса России намерено обратиться в АИБА.

«Мы проведём встречу 16 мая с руководством AIBA в Лозанне. Будем им предлагать такой вариант. Наша главная задача — войти в исполком AIBA, чтобы мы могли также иметь там свой голос», — сказал генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв, слова которого приводит ТАСС.

В прошлом месяце Кремлёв и президент АИБА Чинг-Куо Ву провели встречу, на которой договорились о проведении совместного совещания.