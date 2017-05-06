Тайсон: бой Джошуа с Кличко изменил бокс

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон оценил значимость боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко. Британец одержал победу нокаутом в 11-м раунде.

«Всего один бой изменил бокс — это как раз то, что нужно нашему спорту. Мейвезер зарабатывает большие деньги, и можно назвать ещё много маленьких ребят, но все хотят видеть бои супертяжеловесов. Великим бокс делают такие мастера-супертяжеловесы, как Джошуа. Другие парни могут зарабатывать деньги, но они не делают наш спорт великим», — приводит слова Тайсона Sky Sports.