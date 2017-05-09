Брук: Энтони Джошуа — мессия бокса

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF британец Келл Брук крайне лестно отозвался о своём соотечественнике Энтони Джошуа, владеющим поясами IBF, IBO и WBA Super в супертяжёлом весе.

«То, что сделал Джошуа, вдохновляет. Я видел его в Бетнал Грин перед Олимпийскими играми, тогда он был никем, люди просто проходили мимо него. Я сказал ему, что Эдди Хирн является лучшим промоутером и посоветовал продолжать делать то, что он делает. И Эдди дал ему платформу, которая позволила сделать себе имя. Тогда он был любителем, но я видел блеск в его глазах, он выглядел великолепно.

Энтони Джошуа — мессия бокса, и я с удовольствием посмотрел бы его бои с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером», — цитирует Брука BoxingScene