Де ла Хойя — Мейвезеру: проведи бой с победителем пары Головкин — Альварес

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) Оскар де ла Хойя предложил Флойду Мейвезеру возобновить карьеру ради поединка с победителем пары Головкин — Альварес.

«Забудьте о Макгрегоре. Забудьте о парне, у которого нет никакого опыта. У него нет и любительского опыта. Мейвезер выше этого. Флойд, послушай, если ты хочешь драться и дать реванш Канело или провести бой с Головкиным, то иди за ними. Проведи бой с победителем этой пары», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

40-летний Флойд Мейвезер завершил карьеру в сентябре 2015 года, когда победил Андре Берто. За два года до этого он одержал верх над Саулем Альваресом, нанеся ему единственное поражение в карьере.