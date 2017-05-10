Крис Бёрд: Бриггс — лучший тяжеловес в мире, он нокаутирует Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Крис Бёрд заявил, что Шеннону Бриггсу по силам нокаутировать чемпиона WBA/IBF Энтони Джошуа. Бёрд помогает Бриггсу в тренировочном процессе.

«Я предельно честен — он лучший тяжеловес в мире прямо сейчас. Я смотрю на молодых парней вроде Джошуа, смотрю на Кличко. Мы смотрели их бой. Шеннон нокаутирует Джошуа. Энтони ещё нет 30 лет, а Бриггсу 45, и он вкладывает столько работы. Я знаю тяжеловесов, а Шеннон очень взрывной, и это страшно», — приводит слова Бёрда Boxing Scene.