Истер: Шафиков идёт за моим поясом, но я знаю, что выиграю у него

30 июня в Толедо (США) российский боксёр Денис Шафиков (38-2-1, 20 КО) проведёт поединок с чемпионом мира в лёгком весе по версии IBF Робертом Истером (19-0, 14 КО).

Чуть менее чем за два месяца до поединка американец заявил, что, невзирая на силу оппонента, он уверен, что выиграет бой.

«Я всегда рад проводить бои дома, но думаю, что в этот раз всё будет намного более захватывающим, чем всегда, я не могу дождаться этого. 5 июня у меня должен родиться ребенок, так что я буду очень заряжен, зная, что мой сын где-то рядом. Я понимаю, что у меня очень сложный соперник, но я никого не боюсь, в этом вся суть бокса. Шафиков идёт, чтобы забрать мой пояс, но я знаю, что выиграю поединок», — приводит слова Истера Fightnews.