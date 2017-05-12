Взвешивание UFC 211: Миочич перевесил дус Сантуса, Антигулов легче Кристенсена

Завтра в Техасе состоится турнир UFC 211. Главным его событием станет титульный бой в тяжёлом весе между действующим чемпионом Стипе Миочичем и Жуниором дус Сантусом. Накануне встречи бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Миочич перевесил своего оппонента на полкилограмма — 111,6 кг (246 фунтов) против 111,1 кг (245 фунтов).
Также в рамках турнира бой проведёт Гаджимурад Антигулов. На взвешивании он оказался легче своего соперника Йоахима Кристенсена.
UFC 211. Взвешивание
Стипе Миочич (246 фунтов) — Жуниор дус Сантус (245 фунтов)
Йоанна Енджейчик (115) — Джессика Андраде (114,5)
Дэмьен Майя (170,5) — Хорхе Ммасвидаль (171)
Фрэнки Эдгар (145,5) — Яир Родригес (146)
Кшиштоф Йотко (185) — Дэвид Бранч (185)
Эдди Альварес (156) — Дастин Порье (156)
Джейсон Найт (146) — Чес Келли (146)
Марко Поло Рейес (154) — Джеймс Вик (156)
Джессика Агилар (115) — Кортни Кейси (116)
Рашад Коултер (241) — Чейз Шерман (250)
Энрике Барцола (146) — Габриэль Бенитес (145,5)
Гаджимурад Антигулов (204) — Йоахим Кристенсен (204,5).