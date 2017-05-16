Уоррен: пока Джошуа не победит Фьюри, он не настоящий чемпион

Британский промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Энтони Джошуа, владеющий титулами IBF/IBO/WBA Super в супертяжёлом весе, должен победить Тайсона Фьюри, чтобы считаться настоящим чемпионом.

«Тайсон хочет драться. Я знаю, что ментально он вернулся к тому уровню, где был, когда стал чемпионом. Ему нужен этот бой. Он не терял свои титулы на ринге. Он оставил их вакантными. И Джошуа повезло, что он сразился за вакантный титул IBF с довольно лёгким соперником (Чарльзом Мартином).

И когда матч-реванш между Фьюри и Кличко не состоялся, поскольку Фьюри решил, что не хочет больше драться, это вновь сыграло на руку Джошуа. Но до тех пор, пока Джошуа не победит Фьюри, он не может считаться настоящим чемпионом. Он подобрал освободившиеся титулы, а не бился с чемпионом», — приводит слова Уоррена BoxingScene.