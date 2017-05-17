Мугаби: Хорн шокирует Пакьяо

Бывший чемпион мира из Австралии Джон Мугаби, считает, что его соотечественник Джефф Хорн может удивить весь мир и одержать победу над обладателем титула WBO во втором полусреднем весе Мэнни Пакьяо, бой с которым у него запланирован на 2 июля в Брисбене.

«Джефф Хорн шокирует Пакьяо. В Пакьяо можно попасть и причинить ему боль, и Хорн является мощным панчером. Он очень силён. Пакьяо не будет ожидать такой мощи», — цитирует Мугаби BoxingScene.

Мугаби был чемпионом мира в среднем весе по версии WBC в 1989-1990 годах. Своё первое поражение на профи-ринге он потерпел в 1986 году от Марвина Хаглера, одержав до этого 25 побед кряду (все — нокаутом).