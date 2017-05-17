Тайсумов снялся с боя против Силвы из-за травмы

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов снялся с поединка против Жоакима Силвы из-за травмы плеча. Поединок должен был пройти в рамках турнира UFC Fight Night 109. Пока не известно, найдёт ли UFC другого соперника для Силвы, сообщает MMA Junkie.

В последний раз Тайсумов выходил в октагон в апреле 2016 года, когда нокаутировал Дамира Хаджовича в рамках UFC Fight Night 86. В сентябре прошлого года Тайсумов должен был драться с Ником Лентцем, однако был вынужден сняться с поединка из-за проблем с визой.