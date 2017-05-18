IBF признала поединок Ковалёв — Уорд боем года

Международная боксёрская федерация (IBF) определилась с наградами по итогам 2016 года, которые будут официально представлены 24 мая на закрытии ежегодной конференции IBF, проходящей во Флориде.

Боем года признан поединок между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом, состоявшийся в ноябре 2016-го.

Трофея «Лучший женский бой» удостоен поединок между Есикой Маркос и Марселой Акуньей.

Бой года USBA — поединок между Джесси Харт и Дашоном Джонсоном.

Бой года за интерконтинентальный титул — поединок Джеффа Хорна (следующий соперник Мэнни Пакьяо) против Рэндалла Бейли.

Бой года за титул Pan Pacific/Australasian — Билли Диб против Фаранпетч Тор Баумаса.