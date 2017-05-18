Монсон пригласил фанатов на турнир по MMA на «Арену Мытищи»

Американский и российский борец смешанных единоборств Джефф Монсон пригласил болельщиков на турнир профессиональной лиги ММА «Golden Team», который пройдёт 20 мая на «Арене Мытищи».

«Я часто посещаю спортивные клубы и даю мастер-классы спортсменам и желающим. Как-то заехал в клуб «Golden Team». Такой увлечённости, самоотдачи и страсти в спорте я не видел уже очень давно! Мой один мастер-класс превратился в постоянные тренировки бойцов, я лично тренировал спортсменов, которые будут выступать на турнире 20 мая, и я вам скажу – ребята просто бомба!

Я теперь частый гость клуба, и я очень доволен атмосферой, которая там царит и уровнем подготовки бойцов. Несмотря на то что ещё не все парни получили высокую популярность среди зрителей, да и в целом с ММА в России посложнее, чем в Америке, могу сказать, что они настоящие профессионалы и с ними всегда приятно работать. Думаю, в скором времени «Golden Team» очень громко заявит о себе, потенциал этих бойцов невероятно высок!

Лично для меня очень интересен бой молодого проспекта клуба Ананьина Сергея. Парень обладает настоящим русским духом и характером, как раз такой я и ценю. Также Руслан Тедеев — просто машина! Да и в целом в лиге собраны по-настоящему перспективные бойцы, которые в скором времени станут известны во всём мире.

Я буду там, и нам будет нужна ваша поддержка, давайте вместе поболеем за молодых профессионалов из «Golden Team»!» — сказал Монсон.