Черроне: если Джонс готов избивать всех, употребляя наркотики, — это его право

Боец смешанного стиля Дональд Черроне заявил, что если экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс может продолжать побеждать, употребляя наркотики, то это его право. Джонс вернётся в октагон 29 июля на UFC 2014 в матче-реванше с действующим чемпионом Даниэлем Кормье.

«Не знаю, употребляет ли он. Он выглядит хорошо, много тренируется. Если он хочет принимать наркотики и продолжать всех избивать — пусть действует, это его выбор.

Сейчас Кормье пытается раззадорить Джонса, но Джон — плохой человек, когда выйдет из себя", — приводит слова Черроне TMZ.