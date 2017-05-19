19 мая в Мытищах состоится взвешивание перед дебютным турниром ММА Golden Team

19 мая в 18:00 в ТРК «Красный Кит» в г. Мытищи состоится официальная процедура взвешивания бойцов — участников дебютного турнира профессиональной лиги ММА Golden Team.

Все бойцы грядущего турнира являются действующими чемпионами России, Европы и мира. Также на недавно завершившемся чемпионате России в г. Ростов-на-Дону три члена клуба Golden Team стали золотыми призёрами и получили 1-е место в командном зачёте.

«Кубок «Арены Мытищи» обещает стать поистине знаковым событием для нашего клуба и для российского ММА в целом», – сказал главный тренер клуба, а по совместительству главный тренер молодёжной сборной России по ММА и лучший тренер года по версии Союза ММА Владимир Осия.

Также на процедуре финального взвешивания будет присутствовать руководство Союза MMA России, всецело поддерживающее клуб Golden Team и идею создания и проведения данного турнира. После взвешивания участники турнира с удовольствием сфотографируются и ответят на любые вопросы прессы и зрителей. Всё мероприятие будет проходить в дружеской атмосфере, в сопровождении треков московского DJ Lepexa, сообщается в официальном пресс-релизе.

Билеты можно тприобрести на официальном сайте организаторов турнира http://liga.gtmma.ru/