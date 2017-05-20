Немков победил Маркеса и другие результаты M-1 Challenge 77 в Сочи

Сегодня в Сочи состоялся турнир M-1 Challenge 77. Его главным событием стал суперпоединок Виктора Немкова и Ронни Маркеса. По его результатам победа досталась россиянину, который остановил соперника удушающим приёмом в первом раунде.

Супербой

До 93 кг, Виктор Немков («Александр Невский ОЭМК») – Ронни Маркес – победа Немкова удушающим приёмом в первом раунде

Основные бои:

До 65,8 кг: Виктор Колесник («Кузня») – Фелипе Рего (Бразилия) – победа Колесника единогласным решением судей.

До 70,3 кг: Раул Тутараул (Грузия) – Артур Лемос (Португалия) – победа Тутараули единогласным решением судей.

До 84 кг, Мозес Муриетта (США) – Андрей Селедцов (Сечь PRO) – победа Муриетты единогласным решением судей: До 84 кг, Артём Фролов («Кузня») – Талех Наджафзаде (Азербайджан) – победа Фролова техническим нокаутом в первом раунде

Предварительные бои:

До 70,3 кг: Павел Гордеев (авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») – Тилль Кинне (Германия) – победа Гордеева единогласным решением судей.

До 77,1 кг: Андрей Лежнёв (Украина) – Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle) – победа Лежнёва нокаутом в первом раунде.

До 61,3 кг: Сергей Клюев («Сочи Стар») – Сергей Волошин (Украина) – победа Клюева нокаутом в первом раунде.

До 70,3 кг: Лом-Али Нальгиев (Ингушетия) – Сергей Фалей (Беларусь, академия ММА) – победа Нальгиева единогласным решением судей.

93+: Николай Савилов (Сечь PRO) – Франк Корц (Германия) – победа Савилова техническим нокаутом в первом раунде.

До 70,3 кг: Алексей Брусс («Сочи Стар») – Даниэль Диас (Испания) – победа Брусса удушающим приёмом во втором раунде.