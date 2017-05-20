Турман перенёс операцию и выбыл до конца года

Чемпион мира по версиям WBA и WBC в полусреднем весе Кит Турман (28-0, 22 КО) перенёс операцию на локте. Сустав правой руки боксёра был повреждён ещё в бою с Дэнни Гарсией, кроме того, американец планировал лечить руку в связи с отложениями кальция. После хирургического вмешательства врачи рекомендовали боксёру воздержаться от нагрузок в течение полугода. Турман также не намерен форсировать возвращение в ринг.

«Врачи сказали, что я не смогу сразу вернуться к тренировкам. Возможно, я не буду испытывать дискомфорта через пару месяцев, но мне всё равно нельзя будет нагружать руку, так что не буду спешить. Предполагаю, что восстановление займёт 4 месяца, врачи настаивают на полугодичном сроке. Не буду торопиться.

Машины ломаются, но мы их чиним, так что мы с моей командой ждём скорейшего выздоровления и до конца года надеемся подарить фанатам ещё один бой", — приводит слова Турмана BoxingScene.