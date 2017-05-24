Арум: бой Джошуа — Кличко был лучшим со времён боя Льюис — Вит. Кличко

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, дал оценку апрельскому поединку в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, назвав эту встречу лучшей в супертяжёлом весе за многие годы.

«Я думаю, это был потрясающий поединок. Это был лучший бой в супертяжёлом весе со времён встречи между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко. Мы не видели классных боёв в этом весе очень долгое время, но в этом было очень интересно и была драма.

Я думал, что с Джошуа покончено, но он сумел встать и решил дело в свою пользу. Это был отличный бой и классный бокс", — приводит слова Арума Boxingtalk.